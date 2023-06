U Srbiji, pravo na starosnu penziju mogu ostvariti muškarci sa 65 godina, odnosno žene sa 63 i po godine i 15 godina staža osiguranja. Takođe, muškarci i žene sa 45 godina staža osiguranja mogu otići u penziju bez obzira na godine života.

Prema najavljenim trendovima, u narednoj deceniji pomeraće se starosna granica za odlazak u penziju. Prema nekim podacima, prosečna starost svih kategorija penzionera i za muškarce i za žene je 72 godine života.

Da li ćemo dočekati penziju, voditelji emisije Puls Srbije na Kurir TV Anastasija Čanović i Milš Anđelković pitali su prof. dr Snežanu Šantić, ekonomistu i predsednika Udruženja penzionera Stari grad.

- Dočekaćete penziju, ne bojte se, deco. Sistem u državi tako funkcioniše, i u svetu i kod nas. Od pre 15 godina imamo i privatne penzijske fondove, ali nemamo tu naviku. Veći razlog je što su nas izvarkali iz perioda Jezde i Dafine. Dobro je imati i privatne fondove jer oni koji mogu, tako i odvajaju i možete po dva osnova da primate penziju. U nekim zemljama čak i po tri osnova, preko poslodavca, kad sami uplaćujete i da država čim napunite 65 godina dobijate, za njihove prilike, minimum da obezbedite krov nad glavom i hranu - kaže Šantić.

03:27 NE MOŽE SE ŽIVETI DOSTOJNO OD PENZIJE, NEMOJTE NAM SABIRATI POVEĆANJA Šantić: Živimo od ovog danas, svikli smo se na trpljenje

A koliko kvalitetno ovde može da se uživa u penziji, bilo je pitanje voditelja Pulsa Srbije.

- Nije lako biti penzioner u Srbiji, ne može se dostojanstveno živeti od prosečne penzije. Minimalna je 20.000, poljoprivredne su 14.000. Prosečna je 37.000, a prosečna potrošačka korpa 54.000. Sve sam vam rekla. Penzioneri su svikli na trpljenje, a to nije dobro. Stalno se nadamo, evo sad ide povećanje od 5 odsto, ali nisam sklona da verujem kad čujem da je to 44 odsto kad se sabere u poslednje dve godine. Nemojte nam sabirati, mi živimo od ovog danas, to je naše stanje. Novčanik i frižider su realnost - ističe Šantić.

