USKORO STIŽU PENZIJE: Evo ko će prvi dobiti novac, detaljan kalendar isplate za najstarije

Za oko 1,65 miliona penzionera u Srbiji isplata penzija za maj počinje već 2. juna. Prvi na listi kao i ranijih meseci za isplatu su oni iz reda samostalnih delatnosti, dok će poljoprivrednici i vojni penzioneri novac dobiti 6. juna.

Zaposlenima kojih je najviše na listi PIO fonda novac će na tekuće račune biti uplaćen 10. juna, a dva dana kasnije moći će da se podignu i na šalterima pošta ili će im biti uručene na kućne adrese.

Prema najavama, penzije bi do kraja godine trebalo da porastu 14 do 15 odsto, minimalno 12 odsto. Veće čekove trebalo bi očekivati do novembra. Prema računici, ukoliko bi primanja najstarijih porasle za 15 odsto prosečna penzija bila bi uvećana za oko 5.000 dinara i iznosila bi 43.498 dinara. Najviše penzionera može da računa na povećanje od oko 4.000 dinara.

kurir.rs

Bonus video:

02:50 VRNJAČKA BANJA NAJUNOSNIJA TURISTIČKA ATRAKCIJA U SRBIJI