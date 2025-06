To je ključna poruka konferencije "Zelena planeta: Inovacije i investicije za zeleniju Srbiju", koju je organizovala kompanija Wireless Media Group u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Evropskom mrežom preduzetništva.

- Tri meseca nakon toga još obeležavamo taj jubilej i drago nam je da imamo priliku da sa vama pokrenemo dijalog na ove važne teme. Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Adam Šukalo istakao je da je na njega izazov da učestvuje u projektu zelene Srbije, da našu zelenu agendu usklađujemo sa evropskom regulativom i sve to dižemo na viši nivo.

- Za to nam je potreban opšti konsenzus u društvu i partneri, prijatelji. Mislim da je jako bitno, i to nam je jedan od prioriteta, da napravimo novi dogovor sa civilnim sektorom. Imamo jedan cilj – a to je zdrava životna srredina za nas i našu decu, za budućnost svih nas.

Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, naveo je da je naša misija da ispregovaramo budućnost za sebe.