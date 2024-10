„Samo otvorenog uma, možemo da idemo napred, ali isto tako da se vratimo unazad kada hoćemo da promenimo nešto što nije bilo dobro. Podršku ESG festivalu dale su brojne kompanije, ustanove i institucije i svi smo uložili napore da shvatimo šta je ono što možemo da učinimo. Danas predstavljamo i 12. izveštaj o održivom razvoju, to je Hemofarmovo svedočanstvo na ESG putovanju. Počeli smo malim koracima, a danas možemo da se pohvalimo mnogim inicijativama u okviru svakog segmenta održivosti“, rekao je Zeliger.

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić , zahvalio se što se ova izložba, uz prateće panele i predavanja ESG festivala, održava u srcu Studentskog grada, gde četiri do pet hiljada studenata ima priliku da vidi savremene tehnologije i pristupe održivosti i na taj način oblikuje svoj budući profesionalni put.





Sutra: predavanje o AI i druženje sa Ivanom Španović

U subotu 26. oktobra, na Svetski dan održivog razvoja, profesor Vorton biznis škole Univerziteta u Pensilvaniji Đorđija Petkoski govoriće o primeni veštačke inteligencije u oblasti održivog razvoja. Posetioci festivala mogu da prisustvuju i inspirativnom govoru naše proslavljene atletičarke Ivane Španović, koja će se osvrnuti na svoj razvojni put i izazove sa kojima se suočavala na putu ka vrhu svetske atletike, uz druženje sa One Two Three brendom.