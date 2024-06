DESET GODINA ŠTADINOG ZDRAVSTVENOG IZVEŠTAJA

Štadin Zdravstveni izveštaj 2024, sa 46 000 ispitanika iz 23 zemlje među kojima je i Srbija, predstavlja najsveobuhvatnije on line međunarodno istraživanje ove vrste u okviru farmaceutske industrije. Desetogodišnjicu predanog rada na ovom važnom zdravstvenom projektu, korporacija Štada obeležila je u prisustvu novinara iz brojnih zemalja, na konferenciji u Rimu

foto: Promo

Od Nemačke svetu

Punih 10 godina multinacionalna korporacija Štada, organizuje ispitivanje javnog mnjenja evropske populacije po pitanju zdravstvenih navika i odnosa prema zdravlju. Prvobitno zamišljen kao nacionalno istraživanje u Nemačkoj sa ciljem sticanja boljeg uvida u stepen zdravstvene prosvećenosti stanovništva, Štadin Zdravstveni izveštaj ubrzo prerasta u međunarodno on line istraživanje, uključujući iz godine u godinu sve veći broj zemalja, otkrivajući uzbudljivu raznolikost u mišljenjima, zdravstvenim navikama, nivou zdravstvene prosvećenosti, ali u isto vreme i brojne sličnosti među zemljama učesnicama. Tako je od 2014 pa do danas, 188 000 Evropljana, starosti između 18 i 99 godina, dalo odgovor, pre svega na pitanje „Kako ste? Ne izbegavajući “nezgodna“ pitanja, a u potrazi za razotkrivanjem problema u zdravstvu koje je važno prevazići, Štada ispunjava svoju svrhu i dato obećanje „Brinemo o zdravlju ljudi kao pouzdan partner“!

foto: Promo

Zadovoljstvo Evropljana zdravstvenim sistemima nastavlja da opada

Od 2021. godine, Štadino istraživanje beleži kontinuirani pad zadovoljstva javnim zdravstvenim sistemima širom Evrope i taj trend se nažalost nastavlja. Neposredno pre izbijanja pandemije, 2020. godine, sveukupno zadovoljstvo Evropljana je iznosilo je 74%. U 2022-oj već pada na 64%, u 2023. palo je na 61% a danas je samo 56% Evropljana zadovoljno zdravstvenim sistemom u svojoj zemlji, što je najniži procenat ikada.

Zadovoljstvo je najviše opalo u Velikoj Britaniji, izgubivši 11 procentnih poena, i Nemačkoj. gde je gubitak 8 procenata, a kao glavni razlozi nezadovoljstva se navode: težak dolazak do lekara specijaliste, nedostatak termina za zakazivanje pregleda ili potrebne lekarske intervencije (Britanija 69%, i Nemačka, 68% )

Sveukupnom situacijom u zdravstvu, veoma su nezadovoljni i Mađari 72%, Poljaci 66% ali i građani Srbije 65%. Nasuprot njima, Belgijanci 85%, Švajcarci 81% i Holanđani 77% su veoma zadovoljni svojim zdravstvenim sistemima.

foto: Promo

Epidemija usamljenosti

Štadin Zdravstveni izveštaj otkriva da se više od polovine Evropljana osećaju usamljeno. Uprkos činjenici da živimo u svetu interneta, 24- časovnih vesti, društvenih mreža, tehnologije koja nam omogućava neograničen kontakt i pruža osećaj da smo povezani više nego ikada, u isto vreme socijalna izolovanost i osećaj usamljenosti narastajući je problem širom sveta. I dok bi se očekivalo da od usamljenosti najviše pate starije osobe, upravo je suprotno U Evropi se najviše žale mladi između 18 i 35 godina, čak 63%.

Štadino Zdravstveno istraživanje otkriva da se najviše usamljenima osećaju stanovnici Poljske 61%, Finske 60% Švedske 59% i Slovačke 58%. U Srbiji je najviše onih koji se povremeno osećaju usamljeno 35%, a samo 4% ih kaže da se uvek osećaju usamljeno.

foto: Promo

Mladi na ivici iscrpljenosti

Stanovnici Danske 73%, Srbije 72% i Irske 71% najčešće prijavljuju osećaj izgaranja. Mladi su ponovo u problemu, pa izgaranje u najvišem procentu prijavljuju oni od 18-35 godina. U Srbiji je čak 17% mladih već doživelo izgaranje, a 27% ih kaže da su na samoj ivici iscrpljenosti. U Danskoj je situacija posebno kritična, gde sagorevanje prijavljuje čak 60% mladih.

Više brige o vlastitom zdravlju

Štadin Zdravstveni izveštaj 2024. otkriva da čak 89% Evropljana sada aktivnije brinu o svom zdravlju. Fizičke vežbe su najpopularnije, ali ih sve više pribegava zdravoj ishrani, redovnom uzimanju suplemenata, ali još uvek nedovoljan broj se odaziva na preventivne preglede, svega 33%.

foto: Promo

Koliko smo srećni?

Mada bi se očekivalo da stanovnici skandinavskih zemalja budu na vrhu lestvice osećaja sreće, Štadino istraživanje daje drugačiju sliku. Dok ljudi u Finskoj 65%, Danskoj 67% i Švedskoj 63% navode prosečne ili ispod prosečne nivoe individualne sreće, znatno srećnijim sebe opisuju Holanđani 80%, Irci 77%, Francuzi 74%, a ne zaostaju ni građani Srbije 66%, dok Nemci 56% i Mađari 53% beleže niži stepen individualne sreće.

30+ pitanja – Štadin Zdravstveni izveštaj 2024. dodatno postavlja preko 30 pitanja o drugim aktuelnim temama: Koliko verujemo konvencionalnoj medicini? Šta nam donosi veštačka inteligencija? Plašimo li se starenja? Koliko nam je važan fizički izgled? Šta mislimo o plastičnoj hirurgiji? i tako dalje.

Promo

23 zemlje učesnice

Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Irska, Italija, Kazahstan, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Uzbekistan

Additional information for journalists:

STADA Arzneimittel AG - Media Relations Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel - Germany

Phone: +49 (0) 6101 603-165 Fax: +49 (0) 6101 603-215 E-Mail: press@stada.de

Or visit us on the Internet at www.stada.com/press

Additional information for capital market participants:

STADA Arzneimittel AG - Investor & Creditor Relations Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel – Germany Phone: +49 (0) 6101 603-4689 Fax: +49 (0) 6101 603-215 E-mail: ir@stada.de

Or visit us on the Internet at www.stada.com/investor-relations