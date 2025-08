- Pre svega, mislim da je ovo odgovornost države, ali i predlozi koji će doći u Narodnu skupštinu jer paket ekonomskih mera morate da predočite u određene zakonske okvire. Ta odgovornost prema građanima jeste da vi preventivno reagujete ako dođe do određenih udara, poput inflacije ili povećanja cena energenata. Septembar je najudarniji mesec, posle godišnjih odmora kreću izazovne akcije i reakcije svake porodice, poput početka škole za decu. Ministarstvo finansija i NBS u saradnji sa MMF su predvideli kako će ići povećanje cene el. energije i inflacija, bitno je da to ostane u određenim granicama, a država je uspela da dogovori povećanje minimalnog ličnog dohotka i povećanje penzija pre završetka ove fiskalne godine - započela je Tomić, pa dodala:

- Ova mera je iznuđena smanjenjem sa 1600 kW na 1200 kW vezano za el. energiju i crvenu zonu i to će sigurno načiniti dar-mar u budžetima. Nisam siguran da li bih ja to radio, bez obzira na to ko to traži. Napraviće se veće siromaštvo nego što jeste, mislim da je bespotrebno, ne treba sve od MMF da se prisvoji. Druga stvar, moramo da znamo zašto su cene kod nas visoke, kao što i jesu, moramo da znamo da je to posledica naših grešaka u poslednjih 25 godina. Jedna od njih su veliki i mali trgovinski lanci u urbanim sredinama, jer one kao atomska bomba unište sve male radnje.