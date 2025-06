- Najvažnije je da poznaješ posao profesionalno. Najrealnije i najbolje je da kao majstor ako ne znaš, kažeš "ne znam to da radim", nego da dođeš da uradiš, a da to ne valja i da nije dobro urađeno. Drugim rečima što znaš to radiš i to ti je uspeh u poslu. Ko ne zna da radi on "našljapa ovamo, onamo i to ne biva" - kaže majstor G. I. iz Vranja.