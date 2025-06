Ne, to nije univerzum koji vam se šali. To je vaš mozak na delu, zahvaljujući jednom malom psihološkom fenomenu poznatom kao Teorija crvenog automobila .

Ova jednostavna ideja, da počinjemo da primećujemo više onoga na šta se fokusiramo, ne odnosi se samo na automobile . Ona tiho oblikuje način na koji funkcionišemo na poslu, odnose koje gradimo sa kolegama, pa čak i to koliko se osećamo uspešno ili pod stresom na radnom mestu.

Šta je Teorija crvenog automobila?

Teorija crvenog automobila sugeriše da, kada nešto postane važno za vas, vaš mozak počinje da filtrira i ističe slične stvari u vašem okruženju. Zamislite svoj mozak kao ogroman inbox koji svakog dana prima hiljade poruka, mejlova, zvukova, notifikacija, komentara sa sastanaka. To je previše da bi se obradilo sve. Zato mozak koristi filtere kako bi istakao ono što smatrate važnim. Zato, kada se fokusirate na nešto konkretno, bilo da su to crveni automobili, rokovi, ili nečiji ton, počinjete da to primećujete svuda. A ti filteri ne utiču samo na spoljašnje stvari. Oni utiču i na emocije, pretpostavke i reakcije.