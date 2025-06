Kris je otvoreno govorio o svojoj profesiji na svom Jutjub kanalu i čak je javno podelio svoj platni spisak sa kruzera . Iako zarađuje prilično pristojnu platu sa Royal Caribbean, njegova jedanaesta i poslednja smena će biti na brodu Allure of the Seas.

Kolika je mesečna plata na kruzeru

Uticaj veličine broda na zaradu

- U zavisnosti od toga na kojem se brodu nalazite, to će u velikoj meri uticati na to koliko novca možete realno da zaradite - da li je to veliki ili mali brod i gde se u svetu nalazi - objasnio je on i dodao: "Naši brodovi na kojima članovi posade potencijalno mogu najviše zaraditi su oni u SAD tokom karipske sezone."