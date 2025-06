On je rekao kako je nedavno bio na krstarenju sa 20 Amerikanaca i Australijanaca, posmatrajući Hrvatsku očima posetilaca koji su prvi put došli.

U poslednje vreme došlo je do pravog 'booma' bankomata koji nisu povezani sa bankama, a koji često naplaćuju proviziju i do 20%. Tipična situacija je da gost ode na ručak i tek tada sazna da se kartice ne prihvataju. Konobar mu tada ljubazno pokaže najbliži bankomat, ali gost koji želi da podigne 200 evra na kraju plati 240 zbog visokih naknada", kaže.

"Split ima stotine bankomata širom grada, ali koristite isključivo one na kojima je jasno istaknuto ime banke. Ne koristite crvene, žute, plave ili zelene bankomate. Ja sam to uradio prvi dan i na kraju platio neverovatnih dvadeset posto naknade", navodi se u tekstu tog portala.

DCC je najveći problem. Šta je to?

Euronet je bio suočen s kritikama zbog manipulisanja menijima na bankomatima, što je u nekim zemljama dovelo do regulatornih pritisaka.

Sporna praksa se odnosila na prikazivanje opcije "Cash and Balance", koja je naplaćivala dodatne naknade za proveru stanja, dok su povoljnije opcije poput "Cash only" bile skrivene u dodatnim menijima pod "Other".