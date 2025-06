Keš ili kartica? Sve ima svoju cenu

Upravo zato sve više građana Srbije bira plaćanje karticama, i to ne bez razloga.

„Izgubili smo 30 evra zbog kursa“

- Povezali smo karticu sa deviznim računom, uplatili evre i sve plaćali karticom u marketima i restoranima. Nismo imali nikakve dodatne troškove. To nam je bila najbolja odluka ovog leta - kaže Bojan P., koji se sa porodicom vratio sa letovanja u Crnoj Gori.

Podizanje keša – može da zaboli

Ako baš morate da podignete novac u inostranstvu, pripremite se na proviziju od 1 do 3%, uz obavezan minimalni iznos koji često iznosi dva ili tri evra po transakciji. Ako, recimo, podignete 20 evra, a provizija je 2 evra – upravo ste dali 10% bankomatu.

POS terminal – često najpovoljniji izbor

- U marketima su me par puta pitali da li želim da platim u dinarima. Naravno da nisam. Bilo mi je jasno da je to skuplja varijanta jer sam to čitao pre puta - dodaje Igor R. iz Subotice, koji se u junu vratio iz Turske.