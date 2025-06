– Od juče, 5. juna, zvanično je počela naplata ulaska na ostrvo Ada Bojana, a nova regulativa važiće tokom cele letnje sezone – od 1. jula do 15. septembra. Cena po satu je jedan evro, maksimalno 10 evra dnevno, do 30. juna. Od 1. jula do 15. septembra cena će biti dva evra po satu do 18 časova, dok će od 18 sati do sedam ujutru cena biti jedan evro po satu. Što se tiče vlasnika kuća – svaka kuća ima pravo na dve registarske oznake, za dva vozila, a ukoliko izdaju kućice, gosti će plaćati dnevnu kartu u iznosu od 10 evra. - izjavio je Armend Mila, izvršni direktor HTP „Ulcinjska rivijera“.