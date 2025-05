Jedan Zagrepčanin će ove godine već treće leto zaredom sezonski raditi kao kuvar u jednom restoranu u malom islandskom selu Kirkjubæjarklaustur , koje se nalazi na jugu Islanda i ima svega nekoliko stotina stanovnika. Tamo je, kako kaže otišao zbog plate. Uslovi rada, iako je u pitanju malo selo, bolji su nego u Hrvatskoj, tvrdi on.

- Nas četvoro radi u kuhinji, a radno vreme je od 12 do 22 časa, svakog dana u nedelji. Jedne nedelje radim tri dana, druge četiri. Ritam rada je naporan, ponekad ne znaš gde ti je glava, a gde pozadina. Ipak, mnogo je lakše nego biti kuvar u Hrvatskoj . Radio sam u Hrvatskoj više od 200 sati mesečno, a da ti niko ne plati prekovremene. Pošteniji su na Islandu. Ovde je sve plaćeno, pa i prekovremeni rad - rekao je, a potom otkrio i svoju platu.

- Imam oko 5.000 evra mesečno, a pored toga dobijamo i bakšiš od turista. Tim novcem iz restorana idemo na izlete. Nedavno smo bili na zip-lajnu. Do sada smo išli dva puta na izlete. Ne plaćam kiriju i jedem u restoranu - ispričao je uslove rada.

- Otvoreni smo otprilike pet do pet i po meseci tokom proleća i leta, kada je tamo lepo vreme i sezona. U zavisnosti od vremena. Ma to je selo, pravo selo. Ima oko 200 stanovnika. Ukupno su tri restorana u selu, plus jedan hotel sa restoranom. Priroda je prelepa, leti je jako lepo - dodaje.