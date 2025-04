- Ovo je program koji realizujemo sa Ministarstvom privrede, koje je takođe i izdvojilo 400 miliona dinara za bespovratnu pomoć, a njen maksimalni iznos je dva miliona dinara. Mogu se prijaviti svi preduzetnici i mala privredna društva koja su registrovana u APR-u za oblast proizvodnje i prerade dobara. Moraju biti registrovani do početka javnog poziva. Takođe, mogu aplicirati za sredstva do 50 posto investicionih ulaganja, a ostatak mogu finansirati sami ili aplicirati za kredit kod Fonda za razvoj. Reč je o porodičnim firmama, malim preduzetnicima i društvima. Mora još jedno lice biti zaposleno iz porodice. Poziv je otvoren do utroška sredstava - objašnjava Matić.