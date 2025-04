Šarene paprike mnogo su skuplje nego što su bile i za to postoji nekoliko razloga. Osnovni problem su vremenske prilike u Španiji koja je glavna izvoznica paprika zimi. Jaka kiša i neuobičajeno visoka vlažnost teško su pogodile zasade paprike. Posledice su brzo usledile: manji prinosi, varijabilni kvalitet i znatno kraći rok trajanja proizvoda. Trgovine su to posebno osetile u martu bez obzira na to o kojoj se paprici radi. Cene su zato snažno porasle.