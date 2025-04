Od aviona do luksuzne vile

Vila nosi naziv Private Jet by Hanging Gardens i prostire se na 100 kvadratnih metara . Ima dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju i luksuzno uređeno kupatilo smešteno u bivšem pilotskom kokpitu. Na krilu aviona nalazi se terasa, dok je infiniti bazen postavljen uz samu liticu. Do ulaza se dolazi stepenicama koje vode duž krila. Cena jedne noći počinje od oko 7.000 evra .

Više od dve godine do realizacije

– To je bilo pet najneprospavanijih dana u mom životu – dodaje Feliks.

Zabrinutost zbog bezbednosti

– Glavni problem je staklena ograda koja treba da ide duž konture samog krila i duž ivice stene. Svi su preplašeni da to urade. Postoje određene poteškoće s tim, naročito sa krilom. Ali uradićemo to svakako, čim pronađemo nekog dovoljno hrabrog da to realizuje – zaključio je Feliks.