Maksimalna otkupna cena tovne junadi težine od 350 do 480 kilograma, od 450 din/kg, postignuta je protekle nedelje u klanicama na području pčinjskog regiona, prenosi STIPS. U istom periodu bila je viša otkupna cena i tovnih bikova SM rase, težine iznad 500 kilograma, jer je dominirao iznos od 430 din/kg.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Šapca u sedmici za nama došlo je do rasta otkupne cene tovne junadi, telesne mase iznad 480 kiograma u klanicama na području mačvanskog regiona, jer je dominirao iznos od čak 420 din/kg. Telad do 160 kilograma otkupljivana su najčešće po ceni od 940 din/kg.

Karakteristika protekla sedmice na stočnoj pijaci u Čačku je rast prodajne cene prasadi telesne mase do 15 kilograma na dominantnih 400 din/kg i prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 300 din/kg.

- U klanicama na području južnobanatskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Kod prasadi je dominirao iznos od 350 din/kg, a kod tovljenika iznos od 170 din/kg.

Dominantna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma dostigla je iznos od 430 din/kg na području srednjebanatskog regiona, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period u klanicama. Bile su skuplje i krmače za klanje, jer se otkup najčešće odvijao po ceni od 200 din/kg. Prasad težine od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Loznici, gde he dominirao iznos od 450 din/kg.