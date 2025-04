Glavni i drugi najveći grad Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abu Dabi se nalazi u senci Dubaija, ali to ne znači da ga ne vredi posetiti.

Za Beograđanku Nađu boravak u ovom gradu nije bio dug, ali su utisci sa ovog putovanja koje je ponela prelepi i nezaboravni.

- Za razliku od Dubaija koji je pun, zvučan grad u kome ima zaista dosta ljudi, razmišljala sam kakav je Abu Dabi. Sećam se da su mi ljudi koje sam sretala u Abu Dabiju govorili i potvrdili da je dosta mirniji grad od Dubaija, iako ne zaostaje sa restoranima tržnim centrima sve je to isto - započinje priču Beograđanka Nađa Z. (26).

Abu Dabi je za nju poseban grad, kao i ljudi koji tamo žive. Iz ovog grada ponela je prelepe utiske, a sve u njemu asociralo je na blago arapske književnosti, priče iz 1001 noći.

- Moj utisak je da je Dubai više grad za izlaske, i provod. Abu Dabi je dosta mirniji, grad za život. Ljudi su jako prijatni. Muškarci poštujući svoju veru ne pričaju sa tobom uopšte mnogo, ili se samo šale. Ne moraš da brineš, imaju stroge zakone, ali kao žena se osećaš potpuno bezbedno i sigurno. Recimo, pešačila sam gradom od šest do osam sati uveče, pao je mrak, ali se nisam osećala nijednog trenutka čudno, niti sam imala osećaj neke nesigurnosti - ističe sagovornica Kurira.

Abu Dabi je napominje moderan grad, dosta se gradi svuda.

- Odsela sam u hotelu sa tri zvezdice jedno noćenje je oko 80 evra. Bila sam u centru grada, ali su cene noćenja različite od najnižih do prilično visokih u baš skupim hotelima. Jedan veliki kroasan punjen kikirikijem koštao me 10 evra sa kafom, jeftiniji su od dva do sedam evra. U palati je malo skuplje, tu sam platila kolač i kafu oko 23 evra. Naravno probala sam i njihovu nadaleko čuvenu Dubai čokoladu. Što se cena tiče Abu Dabi je stvarno skuplji, ako uporediš sa Srbijiom, ali ako uporediš sa Švajcarskom cene su slične - objašnjava Nađa.

Ova Beograđanka je grad upoznala i zahvaljujući ljubaznom osoblju hotela u kome je odsela.

- U hotelu u kome sam odsela svi su bili jako ljubazni. Osoblje je izlazilo u susret. Mogla sam da pitam kako da stignem do određenih delova grada koje želim da posetim, kako da dođem do mesta, šta da vidim i obavezno obiđem, gde da budem oprezna. Nikakav problem nije bio. Pravila oblačenja postoje, ali ne važe za turiste, ali sam iz poštovanja nosila dužu suknju do kolena. Zanimljivo je da kad uđeš u taksi, taksisti ili pričaju sa tobom i jako su ljubazni, ili ti se na primer, uopšte ne obrate - ističe Nađa.

Nezaobilazan je kaže i izgled građevina koje krase Abu Dabi. Na pitanje zašto bi trebalo posetiti i videti ovu turističku destinaciju, Nađa odgovara da lično iskustvo nosi i najjači utisak.

- Upoznaješ narod koji ima svoju religiju, tradiciju i kulturu. Jednostavno uveriš se svojim očima širih vidika. Sudar stare i nove arhitekture građevina je posebno fascinantan i neverovatan od palata do džamija. Grad kao stvoren i za šoping, dovoljno je da poneseš prazan

kofer, ili ga tamo možeš kupiti, i novac.

Na kraju Nađa otkriva da je nakon obilaska grada, džamije, palate bilo i vremena za odlazak na plažu.