U danima pred Vaskrs najtraženija roba su kokošja jaja za koja na lozničkoj zelenoj pijaci, u zavisnosti od njihove veličine, treba izdvojiti od 13 pa do 15 dinara, dok našarana koštaju pedeset.

- Našarana kokošja jaja koštaju 50, morčija su 150, a guščja 200 dinara. Zadovoljna sam prodajom, a ovde se mogu naći i farba za jaja, vosak, staje od 50 do 200 dinara, kao i šaraljice od 300. Nekada je svaka žena sama to radila, a sada je mnogima lakše da na pijaci pazare već našara jaja pa ih posle samo kuvaju i oboje. Mnogi to čine u lukovini, ljusci od luka, a čak se i ona može kupiti na pijaci, kesa je 200 dinara – kaže dok pokazuje svoj ručni rad.