- Evo ga, to vam je račun kojeg su oni meni poslali, za mesec dana potrošene vode 9.844 evra . Ja potrošila to nisam - rekla je danas 77-godišnja Mira Blažinović iz okoline Sesveta.

- Za dva olimpijska bazena i za mesec dana, je l' to normalno. Ukočila sam se sva, dobro da me nije šlagiralo, šlagiralo me, vi ne možete verovati kad to otvorite, ja to ne znam ni izbrojati - ističe Mira.