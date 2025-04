Otkupna cena teladi simentalske rase težine do 160 kilograma dostigla je iznos od 940 din/kg , dok je najčešća otkupna cena tovne junadi težih od 480 kilograma bila niža u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 400 din/kg u klanicama na području mačvanskog regiona, prenosi STIPS.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu je dominantna cena teladi SM rase težine do 160 kilograma dostigla iznos od 850 din/kg . Rast cene evidentiran je u kategoriji tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma . Dominirao je iznos od 430 din/kg .

Rastu cene prasića

Prasad težine od 16 do 25 kilograma i tovne svinje teže od 120 kilograma bili su skuplji i na pijaci žive stoke u Loznici, jer je za prasad trebalo izdvojiti 490 din/kg , a za tovljenike 170 din/kg .

- U klanicama na području južnobanatskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na dominantnih 370 din/kg i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na dominanantnih 180 din/kg.