On je rekao da je prosečno u Srbiji zabeleženo poskupljenje smeštaja od 12 do 15 odsto.

- Dakle, jedna opšta inflacija koja vlada u celom svetu, vezano je za ovu aktuelnu krizu, koja je dovela do poskupljenja roba i usluga, pa opet sve to utiče na formiranje krajnjih cena i uticalo je na globalno povećanje cena. Tako da nije tu turistička industrija ostala po strani. Najveća poskupljenja su u hotelima najvećih kategorija, što je potpuno nelogično, s obzirom na cenu i na te procente - objasnio je Seničić.

On je rekao da je jedan od faktora koji doprinosi povećanju cena i poskupljenje avionskog goriva.

- Kada cena goriva raste, to utiče na cenu karata. Nažalost, agencije ne mogu mnogo da utiču na te promene, jer je to specifičan tržišni faktor - dodao je Seničić.

- Mi možemo da pregovaramo o ceni, ali finalna cena koju nudimo korisnicima zavisi od uslova koje dobijamo od hotela. Naše marže su poslednjih godina u padu, a konkurencija na tržištu je velika. Imamo prosečnu maržu koja je nekada bila i do 20 odsto. Danas je to, ako dođe preko 10 odsto ili do 12 odsto, onda agencija može da smatra da jako dobro radi - objašnjava Seničić.