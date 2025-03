Bilo je uzbudljivo vreme za satove na javnoj sceni. Poznate ličnosti nose ikonične komade - i zanimljivije verzije tih komada - više nego ikada pre.

Takođe, njihova prisutnost na TV-u i u filmovima postala je promišljenija i nijansiranija nego što se sećam (više o tome kasnije). Čak je i Cynthia Erivo imala privezak u obliku sata pričvršćen za svoj nokat na dodeli Oskara!

Watches and Wonders, najvažniji sajam za industriju luksuznih časovnika, uskoro će biti u centru pažnje. Počevši od 1. aprila u Ženevi, sajam će okupiti velike brendove: Rolex, Patek Philippe, Chanel, kao i uzbudljive nezavisne brendove poput Chronoswissa, Speake-Marina i H. Moser & Cie. Oko sajma biće i nekoliko manjih sajmova, na kojima će biti predstavljeno desetine manjih brendova, od De Bethunea, Baltica, Doxe do Vanguarta.

To znači neprestane sastanke svakih 30 minuta od 8.30 ujutro do šest po podne, a zatim koktel zabave i večere. Ne tugujte za mnom! Pokušaću da vidim što više novih ponuda u vaše ime. Zapravo, već sam video mnoge satove koji će biti predstavljeni na sajmu, jer su brendovi nedavno počeli da prikazuju deo svojih proizvoda novinarima unapred.

Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Ne mogu otkriti tajne onoga što sam već video. Ali mogu reći da ima mnogo ukusa u onome što viđam. Još nisam naišao na neku divlju novu liniju modela od velikih brendova (zasad), i dok ne bih baš rekao da svi igraju na sigurno, mogu reći da niko ne radi ništa bizarno. Kako se tržište ohladilo, brendovi se obraćaju vernim kupcima - ljudima koji razumeju njihovu baštinu i ono za šta se zalažu.

CEO Jacob & Co. o sjaju, Tomo Bradyju i lansiranju brenda na vrh

Vraćamo se na poznate ličnosti koje nose divlje satove. Verovatno ste svi videli ili čuli o satu koji je Tom Brady nosio, a kamere zabeležile na početku Super Bowla 9. februara. Bio je to okrugli, kanarino-žuti sat, prepun dragulja, koji je delovao kao da će da eksplodira iz rukava njegovog sivog odela.

Ispostavilo se da je to bio Caviar Tourbillon sa žutim safirima od glamuroznog časovničara Jacob & Co., vredan 740.000 dolara. Kao što je WWD izvestio, sat je bio zvezda šou programa. U drugom delu dana, Brady je viđen u videu sa Mini Billionaire Ashoka satom vrednim tri miliona dolara, koji je, činilo se, dao svom sinu Benjaminu.

Jacob & Co. specijalizuje se za satove u kojima je ugraviran dragulj, koji se mogu opisati kao bilo šta od divljeg do drskog, od kiča do ambicioznog, pa sve do nečuvenog. Jedna stvar koju nikada ne mogu jeste da budu dosadni.

Imigrant iz sovjetskog Uzbekistana, koji je osnovao svoju kompaniju za nakit osamdesetih godina 20. veka, Džejkob Arabo je postao poznat praveći dijamantima ukrašene komade za neka od najvećih imena hip-hopa krajem devedesetih.

Ne propustite Moj biznis BOGATI KINEZ IZVUKAO IMPERIJU IZ BLATA Povukao se iz javnosti kad je pao u nemilost Pekinga, imao veliku pomoć

Bio sam kolumnista tračeva za New York Daily News početkom dvehiljaditih, a "Jacob the Jeweler" mogao se videti na mnogim najvećim događajima u Njujorku u to vreme - bilo kroz njegov rad koji je krasio vratove slavnih repera ili lično, na ruci nekog "društvenog leptirića".

Arabo je počeo da pravi satove 2002. godine, a njegova kompanija sada prvenstveno proizvodi satove. Uhapšen je 2006. pod optužbama da je bio deo grupe koja je učestvovala u pranju oko 270 miliona dolara od profita od droge za takozvanu Black Mafia Family, narko-bandu iz oblasti Detroita.

Odslužio je nešto manje od dve godine zatvora nakon što je pristao na dogovor u kojem je priznao da je davao lažne izjave i falsifikovao evidenciju o prodaji svojih satova i nakita.

Po izlasku, Arabo je nastavio sa pravljenjem satova, a na Baselworldu 2015. godine predstavio je Astronomia Sky, izuzetno inventivan (i ogroman) model pod safirnim kupolama gde se mehanizam rotira svakih 20 minuta na četiri plutajuće ruke.

To je, kako kažu, bio pravi spektakl. (Arabo objašnjava ovo za Hodinkee ovde.) Astronomia Sky je postavila Jacob & Co. na mapu horološkog sveta – nije svima bila po volji, ali su svi morali priznati da je to bio ambiciozni poduhvat. Kada sam se prvi put susreo sa ovim modelom, okarakterisao sam Astronomia Sky jednim od najvećih iznenađenja na sajmu 2016. godine.

Flagship butik Jacob & Co. nalazi se u blizini Bloomberg kancelarija u Njujorku, a kad god prođem, ljudi često stoje ispred i posmatraju raskošne satove. Ponekad uđem da isprobam nešto, kao što je ovaj neverovatni Billionaire III.

Dugo je ovo bila jedina fizička prodavnica Jacob & Co., ali otkako je Araboov sin Benjamin preuzeo poziciju izvršnog direktora 2020. godine, poslovni prostor je značajno porastao: sada imaju 13 butika u gradovima od Majamija do Makaa, a dostupni su u 120 prodavnica širom sveta. Najveće tržište im je Bliski istok, zatim Meksiko, a potom SAD.