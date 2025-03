On napominje da te mere nisu usmerene na nas, ali da nas pogađaju "u drugom koraku", naročito zbog toga što je prodaja u Evropi i inače trenutno loša.

- Zbog pritiska iz Kine, evropske kompanije moraće da snize cene novih automobila ako žele da ih prodaju. 'Stelantis' je izašao sa idejom da će ponuditi 'pandu' u nekoj još jeftinijoj varijanti, sa slabijom baterijom. To je nešto što se može očekivati. Kompanije imaju instrukcije da se naprave što jeftiniji automobili, koji bi bili dostupni većem broju ljudi - kaže Dušan Marković.

- Samim tim, biće manja ponuda starih kola koja dolaze kod nas i to bi moglo da se prelije na tržište polovnih automobila, jer bi smanjena ponuda mogla da poveća cene. Ali, to je sve u nekoliko koraka pretpostavki šta sve može da se desi. Može da se desi i da se, zbog toga što ne mogu da izvoze na američko tržište, opredele da povećaju proizvodnju i da idu sa nižim cenama na domaćem tržištu i da će to onda da poveća samim tim i ponudu ovde, što bi se odrazilo na pad cena polovnih vozila - kaže profesor.