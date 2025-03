Cene voća i povrća na beogradskim pijacama

Cena kilograma jabuka na beogradskim pijacama kreće se od 50 do 100 dinara, dok će vas kilogram bundeve koštati do 100 dinara. Kada je reč o suvom voću, suva kajsija će vas koštati 1.200 dinara po kilogramu, dok se cena suvih šljiva kreće od 400 do 500 dinara.