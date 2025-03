U periodu od 2013. do 2015. godine sa tri velika reprograma EPS je rešio nagomilana dugovanja građana. Tu praksu preuzela su i druga komunalna preduzeća, a naplata računa za struju i komunalije u Srbiji sada je u proseku oko 90 odsto. Ipak, i dalje ima onih kojima bi reprogram dobrodošao da izbegnu trošak izvršitelja.

U Nišu reprogram dugova za objedinjenu naplatu komunalnih usluga raspisuje se gotovo svake godine. Prijava za novi počela je prošle sedmice i trajaće do kraja aprila, a u zavisnosti od visine, dug se može otplatiti na 60 do 96 jednakih mesečnih rata. Za socijalno ugrožene reprogram je još povoljniji, 120 rata, i otvoren je do kraja decembra.