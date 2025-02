- Ne mogu da spavam u avionima - čak ni u udobnim, ravnim sedištima biznis klase . Zato sam se tokom svog putovanja od preko 16 sati, iz Čikaga na Maldive, najviše brinula o tome koliko ću biti iscrpljena tokom sedmočasovnog presedanja u Dubaiju. Nakon tih sedam sati, morala bih da letim još pet sati do Malea na Maldivima, zatim da provedem još nekoliko sati na tom aerodromu i na kraju da se ukrcam na hidroavion do odmarališta. Ukupno, oko 30 sati putovanja.

"Sumnjala sam u veličinu kapsule"

- Nekoliko dana pre leta, rezervisala sam kapsulu u 'sleep 'n fly' zoni aerodroma za pet sati i platila 113 evra. Nakon što je moj avion sleteo, trebalo mi je oko 20 minuta da peške stignem od dolaznog do 'sleep 'n fly' dela aerodroma. Srećom, odatle je bilo samo deset minuta hoda do mog sledećeg gejta. Prijava je bila brza i jednostavna, trajala je samo tri minuta. Kada je radnica pronašla moju rezervaciju koju sam unapred platila, odvela me je niz hodnik do moje kapsule. Kada su otvorili vrata, srce mi je na trenutak stalo. Izgledala je jako mala. Nisam klaustrofobična i visoka sam samo 160 cm, ali sam se zabrinula da će mi biti teško da se opustim ili prevrnem u tom skučenom prostoru. Ipak, uspela sam da potpuno ispružim noge na ležećem krevetu.