"Kamata na kašnjenje znači da korisnik konkretno tekuće zaduženje nije uplatio do datuma dospeća, koje je uvek izloženo na samom računu. Datum dospeća da platite račun kako ne biste imali dofakturisanu kamatu je upravo zadnji dan u mesecu", objasnila je Markovićeva.

"Zajednička električna energija to je zajednička potrošnja upravo u okviru stambene zajednice. To su svetla u hodnicima i sama raspodela zajedničke električne energije vrši se u odnosu na sam obračun. Infostan je raspoređuje u odnosu na broj članova ili u odnosu na ukupnu površinu same stambene zajednice", pojasnila je Markovićeva.