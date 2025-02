- Prijavila sam se na oglas za rad od kuće, koji je zahtevao obavljanje marketinških aktivnosti. Kontaktirala sam broj iz oglasa, nakon čega me je navodno direktor Igor povezao sa šeficom Vesnom. Nakon toga sam dobila instrukcije o radu. Obuka je trebalo da traje 12 dana, po 15 do 20 minuta dnevno, ali se ispostavilo da od nas očekuju čak sedam sati rada dnevno. Skinule smo aplikaciju i preko imenika pozivale ljude. Kada je obuka završena, nismo dobile ni obećanih 5.000 dinara - napisala nam je ona.

Odmah se požalila nadređenoj Vesni, na šta je dobila odsečan odgovor ''da će biti prijavljena, ukoliko nastavi da je uznemirava porukama''. Žrtva joj je odgovorila da to nije uznemiravanje, već samo želi novac koji je pošteno zaradila, zbog čega ju je izvesna Vesna blokirala.

U samom oglasu na koji su se one prijavile piše da se radi o poziciji operatera u Call centru, gde je u ponudi plata od 58.000 do 120.000 dinara, što one svakako nisu ni dočekale.