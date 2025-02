Slušaj vest

Parovi koji se spremaju da stanu na ludi kamen iz godine u godinu treba da spreme više novca ukoliko, pored samog venčanja, žele da prave i svadbu.

Boško Bubanja iz Uduženja event industrije Srbije kaže da se svake godine beleži pad u broju proslava.

- Više razloga za to. I Zavod za statistiku beleži svake godine manji broj formalnih zaključenja brakova, samim tim i manji broj proslava. Više razloga za to. Jedan od razloga je možda upravo i taj što su unazad dve, dve i po godine proslave poskupele. Solidno, da kažemo, od prilike nekih 50 do 55 procenata je to neko poskupljenje koje smo imali u prethodne dve i po godine - rekao je on za emisiju "150 minuta" na Prva TV.

On je otkrio i koliko sada košta jedna prosečna svadba u Srbiji.

- Prosečna svadba u Srbiji broji oko 200 gostiju, ako možemo da uzmemo taj parametar. Otprilike da je iznos koji danas, odnosno u 2025. godini, treba za to izdvojiti između 23.000 i 25.000 evra ukupno. Polovinu otprilike tog iznosa vuče restoran, odnosno sve one usluge koje su u restoranu - ističe on i dodaje:

- To je najveća stavka. Zatim sledi muzika. Ako govorimo da je restoran negde 11 do 11 i po, u proseku 1000 eura za taj broj gostiju. Muzika je negde 3,5 do 4. I za muziku nam dolazi venčanica, obuća. To je sledeća stavka. Zatim foto i video. Nakon toga ide torta, pa uslovno rečeno dekoracija. I onda posle toga su takse, za venčanje, kićanke, pozivnice, možda poklončići, oni koji mlade mi se spremaju za goste. Te neke, da kažem, sitnice. I imamo izdvajanje za pirotehniku i limuzinu, kićanje te limuzine i tako dalje, i nekog vozila, ako se iznajmljuje. I to najčešće dolazimo negde do tog iznosa od 23.000 do 25.000 eura. Ako uzmemo da je to pre jedno dve i po godine, tj. krajem 2022. početkom 2023. bilo između 13.000 i 15.000, vidimo da je poskupljenje tih nekih oko 50 do 55 procenata.

Foto: Printscreen/Youtube/TV Prva

On je potom uporedio i cene sa prethodnim periodom.

- Svadba od 200 ljudi pre jedno dve i po do tri godine je koštala između 13.000 i 15.000, u proseku. Znači imamo negde 50, oko 55, između 55 do 60 maksimum. Ako imamo da je 200 gostiju, da je prosečna cena za 2025. godinu po mestu negde oko 55 evra. Naravno, postoje svadbe po manjim gradovima i u unutrašosti i tako dalje je na 38 i 40. Postoje, naravno, svadbe i od 80, 90, pa i preko 100 evra, ali ono što se najčešće plaća je negde između 50 i 60 evra po mestu i prosek negde, otprilike.

Potom je objasnio i kakva je sada situacija sa rezervacijama i popunjenim terminima.

- Do korone prosečno zakazivanje svadbe je bilo negde na oko 9 meseci unapred. Posle korone to se malo promenilo, trenutno se svadbe zakazuju u proseku na 5 do 6 meseci ranije. Međutim, ako neko hoće tačno određeni datum koji mu je važan iz nekog razloga, ako hoće tačno određeni restoran, onda on mora to da zakaže, boga mi, godinu i pa dana unapred. Tako da već postoje neki datumi koji su rezervisani i za 2026. godinu, ali mogu da vam kažem da upravo zbog pada broja proslava na godišnjem nivou, u velikom broju restorana možete naći mesta sada i za maj mesec, ove godine.

Koliko košta dekoracija

Ana Brdarević, dekoraterka, otkrila je šta sve radi od dekoracija kao i koliko to košta.

- Dekoracija podrazumeva se da imamo urađen mladenački sto, aranžmane na stolovima, pozadinu za slikanje, bidermajer. Neke mlade imaju i dva bidermajera, jedno koje je za crkveno venčanje, jedno za venčanje u restoranu. Uz te aranžmane na stolovima možemo da imamo i stoljnake u boji, da bude escajg zlatan, da imamo podtanjire, platnene salvete, da se upare uz te stoljnake, tako da dosta tu stvari podrazumeva ta jedna dekoracija za venčanje.

- Za jedno venčanje od 150 ljudi, onako malo skromnije, do nekih 1.000 evra košta ta dekoracija i to je sa prirodnim cvećem - kaže ona i ističe da je to skuplje u odnosu na prethodne godine.

Foto: Printscreen/Youtube/TV Prva

Velike tradicionalne ili male moderne svadbe

Broj gostiju na svadbi, kaže Bubonja, zavisi i od toga u kom kraju Srbije se proslavlja.

- Imamo neke regione koji su specifični, taj deo ispod, gde je Gornji Milanovac, pa tamo dole deo Čačka, Požege, Lučani, Užice, Kraljevo, dole. Tamo su svadbe, što se kaže, nije svadba bez 500 ljudi. Tamo region Šabac, Loznica, Sremska Mitrovica, takođe su svadbe 400-500 ljudi. A kako idemo u ovom delu, Beograd, pa ovaj deo, osim Obrenovca, moram njega da izuzmem, jer tamo isto po 500 ljudi. Ali ako uzmemo grad Beograd, centralni deo i gore kako se penjemo severnije, Novi Sad i Subotica, taj broj opada. Beograd možda negde na 170-180, Novi Sad negde na 140-150 i kako gore idemo negde na oko stotine ljudi.

Kada je reč o tradicionalnim svadbama, dosta zavisi i od toga da li se roditelji mešaju u organizaciju.

- I tu nam dosta zavisi koliko mladenci žele da, u slučaju na čemu, dozvole roditeljima da se mešaju. Roditelji su ove, neko ko bi to želeo da bude malo više tradicionalnije, podrazumeva se posluženje po onom principu tzv. set menija, gde svaki gost dobije tanjir predjela, pa posle ide čorba neka, pa neko međujelo ili neki roštilj, na kraju se obavezno završi sa pečenjem. To ima uticaja dosta. Iako mladenci to puste roditeljima, od tradicije negde ne treba ni bežati. Ali svakako, mladenci treba da daju svoj pečat svemu tome. Naravno da imamo i sve više ovih svadbi gde se pojavljuju egzotičnije namirnice u ponudi od nekih, da kažem, skupih morskih riba, morskih plodova, preko najkvalitetnijih komada mesa, bifteka sa tartufima i sličnih nekih stvari. Naravno da piće tu može dosta da povuče cenu. Da li smo na domaćem piću alkoholu, ili idemo na neke srednje kategorije stranih pića, ili idemo na premium piće sa skupljim vinima. Onda to zna da povuče svadbu baš skupo.

Foto: Shutterstock/paralisart

Večito pitanje, koliko se para stavlja u koverat.