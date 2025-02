U zavisnosti od vremena setve, pšenica se na parcelama nalazi u fazi od dva ili tri lista do faze bokorenja . Pojedini ratari u Srednjem Banatu su krenuli sa prvom prihranom ureom i kažu da je đubrivo u poslednjih mesec dana poskupelo gotovo za 30 odsto. U narednom periodu neophodne su padavine kako bi, kada temperature porastu, biljke mogle lepo da se razvijaju .

Stručnjaci kažu da pšenica u Srednjem Banatu, uprkos niskim temperaturama i čestim mrazevima, izgleda zadovoljavajuće i da je u boljem stanju nego ječam. Slažu se da su u narednom periodu potrebne padavine, budući da je od početka setve do kraja decembra u proseku bilo oko 100 litara kiše, a da je od početka godine do sada palo svega desetak litara.

U poslednjih mesec dana đubrivo skuplje i do 30 odsto

"Posle novogodišnjih praznika cena đubriva je bila 50 dinara, a sada je 64. To je poskupljenje od 30-ak odsto u poslednjih mesec dana. Problem je što uvek u vreme prihrane đubrivo poskupi, a to ne prate cene naših proizvoda. One miruju", objašnjava.