Nacionalna priznanja koja se dodeljuju najboljim mladim naučnicama u našoj zemlji, deo su čuvene međunarodne inicijative L’Oreal - UNESCO „Za žene u nauci“ (L'Oreal - UNESCO For Women in Science) u sklopu koje se širom sveta pruža podrška izvanrednim ženama koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva.

Tokom proteklih 15 godina u Srbiji, ovaj program je prepoznao, podržao i osnažio brojne talentovane naučnice, a sada ponovo otvara vrata mladim istraživačicama do 35 godina koje su upisale ili završile doktorske ili postdoktorske studije u oblasti prirodnih nauka. Prijave su otvorene do 15. aprila, a najistaknutiji istraživački projekti i njihove autorke će uz priznanje dobiti i finansijsku podršku u vrednosti od po 5.000 evra, za realizaciju svojih istraživanja.

Žene danas čine manje od 30 odsto istraživača u svetu i samo jedna od tri istraživača je žena, dok u našoj zemlji ohrabruje činjenica da žene čine više od 50% studenata i doktora nauka. Program „L’Oréal-UNESCO „Za žene u nauci“ posvećen je osnaživanju ovih sjajnih žena, pospešivanju rodne ravnopravnosti u naučnim istraživanjima, rušenju „staklenog plafona“ i ohrabrivanju devojčica da odaberu nauku kao karijeru. Od tehnoloških inovacija koje oblikuju budućnost, očuvanja biodiverziteta, do pronalaska novih načina lečenja, ove izuzetne žene posvećuju svoj život unapređenju znanja i rešavanju najvećih izazova našeg doba.

O značaju ove inicijative govori i činjenica da je do sada čak sedam dobitnica Nobelove nagrade bilo deo međunarodnog programa L’Oréal-UNESCO „Za žene u nauci“. Program u Srbiji već punih 15 godina slavi žene u nauci i do danas je na konkursu za Nacionalna priznanja učestvovalo više od 700 mladih naučnica, a njih 41 su nagrađene u ukupnom iznosu od gotovo 25 miliona dinara. Pozivamo naučnice u Srbiji da se pridruže zajednici žena koje menjaju svet, jer svetu je potrebna nauka, a nauci su potrebne žene!