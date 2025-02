Radi se o odlaganju kore od banane, s obzirom na to da mnogi pogrešno misle da ostatke ovog voća mogu odložiti direktno u prirodu. Jedan od problema je u tome što kora banane relativno sporo truli. Ako se baci u prirodu ili na ulicu, to je administrativni prekršaj, a zabrana se temelji na takozvanom Zakonu o kružnoj ekonomiji (KrWG).

U mnogim državama za prekršaj treba platiti od 10 do 25 evra. Međutim, u nekima je iznos znatno viši. Na primer, u Donjoj Saksoniji kazna može biti do 50 evra, u Hamburgu do 70 evra, a Sarland i do 100 evra.