Veliki broj ljudi danas se opredeljuje za inverter klima uređaj kao primarni način grejanja ili kao dodatni grejni element u prelaznom periodu za dodatno zagrevanje prostora . Pre 10 godina bilo je potpuno neverovatno da neko zagreva svoj dom klima-uređajem, a danas je to jedan od najekonomičnijih i najefikasnijih načina grejanja, kažu stručnjaci.

Inverterski klima uređaji doneli su veliku promenu svojim radom koji štedi energiju, koristeći ekološki prihvatljiv gas koji smanjuje potrošnju i uzrokuje manje štete na ozonskom omotaču ako dođe do curenja. Takođe su veoma laki za rukovanje, a širok spektar funkcija pruža mogućnost personalizacije režima grejanja . Jedan tehničar za klimatizaciju je istakao da su ovi klima uređaji isplativiji od pojedinačnih uređaja za grejanje.

- Bolje je da klimu sa inverterom bude stalno uključen nego da ga uključujete i isključujete.“ Mnogi potrošači me pitaju zašto je to tako, a odgovor je vrlo jednostavan: to je zato što troši manje struje dok radi non-stop, odnosno održava konstantnu temperaturu.