Vlada Srbije je od oktobra 2018. godine propisala novčani iznos kao uvećanje uz penziju do određenog limita, koji se obračunava jednom godišnje i iznosi do pet odsto pojedinačne penzije, a limit se povećava svaki put kad se uvećaju penzije. Penzije su uvećane u decembru, a uvećanje je 10,9 odsto, pa će se i dodatak isplaćivati na uvećanu decembarsku penziju do limita od 65.716,70 dinara.