Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će u 2025. godini doći do povećanja cene električne energije u tom entitetu Bosne i Hercegovine (BiH).

Dodao je da će za potrošnju od 200 do 1.000 kilovat-časova, što je, kako je naveo, slučaj kod 90 odsto građana Republike Srpske, računi za struju biti uvećani od 2,5 do 10 konvertibilnih maraka (od 1,3 do 5,1 evro).