- Budžetom za narednu godinu obuhvaćene su sve kategorije budžetskih korisnika. Uvećana su izdavanja za obrazovanje, skoro 25 odsto budžeta odvojeno je za sve kategorije obrazovanja , od predškolskog preko osnovnog do srednjoškolskog obrazovanja, što je jako značajno, ne samo da deklarativno kažemo da je obrazovanje najbitnije u svakoj sredini, već to pokazujemo i kroz budžet - rekao je Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac za Regionalnu informativnu novinsku agenciju RINA.

- Ono što je takođe značajno jeste da smo se odlučili uz saglasnost od strane Ministarstva finansija, da finansiramo neke kapitalne projekte iz deficita, koji smo planirali za 2025. godinu, a taj deficit ćemo pokriti kroz dugoročno zaduženje u periodu od naredne tri godine. To praktično znači da posle uvećanja deficita i posle realizacije svih projekata, opština Gornji Milanovac neće biti zadužena više od 15 procenata što će omogućiti i dalje normalno funkcionisanje opštine sa vrlo malom zaduženoću i sa mogućnosti da se vrlo lako vraćaju svi ti krediti - rekao je Kovačević.

Ukupno zaduženje će biti 900.000.000 dinara . U pitanju je parcijalno zaduženje u periodu od tri godine, sa periodom otplate do 15 godina.

- Mi smo prevashodno uradili jednu anketu sa našim građanima, u okviru koje su upoznati šta to treba da se finansira u narednoj godini. Naravno, uzeli smo u obzir sve kapitalne projekte koje nismo stigli da uradimo u ovom periodu, i nemoguće je sve uraditi u jednoj godini, a bez da pokrenete inicijativu o zaduženju, tako da smo poslušali sve sugrađane i njihove potrebe - objasnio je Kovačević.

Takođe, naveo je koji su to kapitalni projekti koji će se raditi 2025.godine, a neki od njih biće nastavljeni tokom 2026. i 2027. godine .

- Budžet za sledeću godinu je 2.463.700.000 dinara, što je do sada rekordan budžet opštine Gornji Milanovac. Projekti koje ćemo finansirati iz kreditnog zaduženja su sledeći: most na reci Čemernici u Koštunićima, priključak Ulice Rada Končara na Trušovu ulicu, koji veoma dugo stoji kao zahtev tog dela meštana, zatim rekonstrukcija Ljubićske ulice takođe u punom profilu od 1.560 metara, od kružnog toka pa sve do izlaska na magistralu u smeru prema Čačku - rekao je Kovačević.