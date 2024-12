U Švedskoj trenutno živi oko 140.000 Srba. Milena, naša sugrađanka, koja trenutno boravi u ovoj skandinavskoj zemlji, otkrila je kakvo je stanje kod njih. S obzirom na to da je i ranije posećivala Švedsku, onda može da posvedoči promeni cena.

U zavisnosti od vrste, cene luka se kreću od 13 do 19 kruna. Kilogram banana u ovom marketu košta 27,95 kruna. Kilogram espreso kafe za aparat košta 229 kruna ili oko 2.319 dinara, a sagovornica ističe da je to znatno niža cena od one koju ima isti taj proizvod u Srbiji.