Dubai fritule su hit ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu. Fritule sa krem prelivom od pistacija, kojima kadaif daje dodatnu hrskavost, koštaju 11 evra. Oko njih se stvorila velika pompa, delom zbog popularne Dubai čokolade, delom zbog cene.

Juraj Klepić, koji na adventskom štandu prodaje dubaj fritule za 11 evra, objasnio je tehniku pripreme tih čuvenih fritula u videu objavljenom na TikToku. Na početku je objasnio šta zapravo znači Dubai čokolada i koja je razlika između nje i obične kreme od pistaća sa dodatkom čokoladnog preliva.

"To je prilično komplikovana tehnika"

"Vidimo i Nutelu sa običnim posipanjem pistaća i zovu je Dubai čokolada. To je zapravo čokolada sa kadaifom unutra, to je glavna zvezda Dubai čokolade, hrskava je. To je testo za baklavu od vode i brašna, pa ga isečem", rekao je i potom objasnio tehniku pripreme dubajskih fritula.

"To je prilično komplikovana tehnika i treba vremena. Dakle, testo se mora iseći. Dok se iseče na 6, 7 kilograma, što mi treba jedan dan na vikendici, jedan ili dva čoveka ga iseku i ispeku i onda pomeša se sa otopljenim puterom i zatim se stavi u rernu i peče“, rekao je on.

„Ko hoće neka proba, kome je preskupo, OK“

"Potrebno je da se ispeče i okrene par puta da kadaif bude savršeno ispečen i da ostane hrskav. Morate paziti da ne zagori, veoma brzo zagori. Bukvalno okrećete glavu, gori ko mleko. kad izađe iz lonca, to je to, ali opet, ko hoće, to je preskupo, ja imam i klasične fritule, ali kad me neko pita. Ponudiću im neke prelive. Otvoren sam za to Ja sam iz Slavonije, volim da delim znanje i volim sve da podelim sa ljudima“, rekao je on.

„Do robe je teško doći“

"Cena je veća, ali je teško doći do robe. Kupio sam kontigent robe, tu kremu od pistacija i jednostavno je nema na tržištu. Dobavljač me je obavestio da nema više bele čokolade. Nestašica čokolade uopšte u svetu“, rekao je on i dodao da cena kakao zrna raste i da će rasti.