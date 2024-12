Milanska Via Montenapoleone zvanično je proglašena za najskuplju trgovačku ulicu na svetu, prestigavši čuvenu njujoršku Petu aveniju.

Prema najnovijem izveštaju "Main Streets Across the World 2024" koji je objavio Cushman & Wakefield, Via Montenapoleone je zauzela prvo mesto, dostigavši cenu zakupa od 20.000 evra po kvadratnom metru. Ovaj uspeh prati rast cena od čak 11% u poslednjih 12 meseci. Već 2023. godine ulica je zauzela drugo mesto, ali je sada prestigla konkurenciju zahvaljujući konstantnom rastu popularnosti.