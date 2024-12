Do 40.000 dinara

S obzirom na to da ne postoje posebna pravila, kretanje u suprotnom smeru u kružnom toku posmatra se kao na kretanje vozila u kontra smeru, za šta je propisana zakonska kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili do 30 dana u zatvoru, plus šest kaznenih poena i tri meseca zabrane upravljanja motornim vozilom.