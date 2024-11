Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će i ove godine, kao i prethodne dve, sva beogradska deca do 19 godina dobiti novogodišnje vaučere u vrednosti od 6.000 dinara .

Naglasio je da će, kao i lane, vaučeri imati važenje do 1. marta 2025, te je ovom prilikom zamolio građane da ih iskoriste u tom roku. Period korišćenja mora da bude ograničen, jer se iskorišćenost plaća iz budžeta Grada, dodao je Šapić.

– Iskorišćenost je prošle godine bila ogromna i išla je preko 95 odsto, ove godine između 90 i 95 procenata , tako da ljudi već znaju za to. Dakle, s vaučerima nastavljamo – rekao je gradonačelnik.

– Prijava će se vršiti elektronskim putem od 1. do 15. decembra , tako što će se popunjeni formular, koji će biti na sajtu Grada Beograda, poslati u „Gradsko stambeno”. Takođe, na sajtu ćete pronaći i sve potrebne korake za prijavljivanje. Obaveza stambene zajednice jeste da ima 95 odsto uredno plaćenih prethodnih računa , kao i odluku skupštine stanara da je saglasna da se izvode određeni radovi. Nakon prijave videćemo koliko će interesovanje biti za ovakav vid subvencionisanja, a ukoliko bude dosta zainteresovanih stambenih zajednica, takvu akciju ponovićemo i sledeće godine – rekao je prvi čovek Beograda i istakao da je cilj ovakvog vida pomoći da se poveća kvalitet življenja i rasterete građani koji žele da urede svoje zgrade.

Kako je naveo, iz ovog preduzeća neće uticati na odluku kakvog kvaliteta će biti materijal koji će se koristiti prilikom preuređenja, već će to biti odluka skupštine stanara .

– To znači da ćete moći da stavite i skuplji i jeftiniji lift, u zavisnosti od toga za kakav ste se dogovorili, a Grad će to subvencionisati sa 20 odsto – objasnio je on.