Evo koliko košta novogodišnji aranžman za dve odrasle osobe za period od 30. decembra do 1. januara, ili od 31. do 2. januara, dakle, tri noćenja, u hotelima, apartmanima, kućama i brvanarama na ovoj popularnoj turističkoj destinaciji.

Kada je reč o hotelima i konačištima, cena ovog aranžmana se kreće od 50.000 u konačištima, do skoro 130.000 dinara u najpoznatijim hotelima, ali je najčešća kod onih hotela koji su ovu novogodišnju ponudu oglasili na Bukingu, oko 100.00 dinara.

Što se tiče apartmana, za ovaj period od 30. decembra do 1. januara, na Bukingu je oglašeno trenutno na desetine najrazličitijih vrsta apartmanskog smeštaja, a cena zavisi od nekoliko faktora – od toga da li je apartman u sklopu nekog objekta ili je samostalan, te od kvadrature i lokacije. Zbog toga je u ovoj raznolikoj ponudi i najveći disparitet cena, od nešto više od 40.000 do skoro 200.000 dinara, a najveći broj njih trenutno barata rasponom od 60.000 do 90.000 dinara.