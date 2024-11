Da li je moguće preživeti sa 2.000 dinara devet dana?

"Dobro zaista baratam novcem. Student sam, ne idem u menzu već dugo pošto na masteru nisam na budžetu, počeo sam uveliko da zarađujem pa mi menza nije više ni trebala, plaćam sebi stan, imam za svoje potrebe, dakle nije da nemam. Međutim, početkom ovog meseca dao sam ogromnu svotu novca za lečenje člana porodice, za medicinske troškove i ostalo. Nije mi žao, i eto bukvalno sam dao maltene sve što sam imao, zdravlje na prvom mestu. Ali eto sada dok ne dođe prvi u mesecu, polako nemam ni za hranu više. Zanimaju me da li postoje neki kulinarski trikovi, saveti kako razvući za hranu ovu svotu novca devet dana , jel moguće ili da ni ne pokušavam haha?

Nisam izbirljiv, jedem sve, naviknut sam na 3 obroka zbog treninga, ali Bože moj, nije mi problem svesti na jedan obrok i vodu. Samo me zanima kakav bi to obrok mogao da bude", upitao je ovaj student na forumu Redit.

"Očigledno pojedini misle da je ovaj post apel za pomoć. NE. Kao što vidiš po kategoriji Food/Drink, zanimaju me kreativna jela i saveti i plan ishrane kakav bi bio i kakva jela drugi mogu da spreme/spremaju i na kliko dugo kad je ovako mali budžet. Ništa više. Cenim spremnost na humanost doduše pokazanu ovde, to je uvek lepo videti u ovoj zemlji čak i na ovoj aplikaciji", naveo je on.