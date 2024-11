Telad simentalske rase težine do 160 kilograma bila su skuplja u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Vranju, jer je dominirao iznos od 620 din/kg . Protekle sedmice bile su niže otkupne cene tovne junadi težine od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova težih od 500 kilograma u klanicama na području pčinjskog regiona. Za otkupljenu tovnu junad plaćano je 370 din/kg , a za tovne bikove 360 din/kg , prenosi STIPS.

Rast cene prasadi i tovnih svinja

Prasad težine od 16 do 25 kilograma su ponovo dostigla otkupnu cenu od 400 din/kg u klanicama na području sremskog regiona, što ukazuje na činjenicu da su skuplja u odnosu na prethodni period. Uprkos dobroj ponudi tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma na području južnobanatskog regiona evidentiran je rast otkupne cene u odnosu na prethodni period, jer je dominirao iznos od 200 din/kg .

Rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja težih od 120 kilograma zabeležen je protekle sedmice u klanicama na području južnobačkog regiona, dominantna cena prasadi iznosila je 350 din/kg, a tovljenika 180 din/kg. U klanicama na području srednjebanatskog regiona je došlo do rasta otkupne cene krmača za klanje, a preovladavao je iznos od 160 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kraljevu evidentiran je rast cene prasadi od 16 do 25 kilograma na dominantnih 320 din/kg i tovnih svinja, koje su se mogle pazariti po ceni koja je varirala od 280 do 340 din/kg, u zavisnosti od kategorije i kvaliteta grla.