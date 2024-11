“Ovaj sat je neko tamo dobio na poklon 18.7.1927. To je bilo u Rusiji. Ja sam ga dobio 78, 79- te godine. Od ženinog oca. Odakle njemu, to ne znam. Nije mi poznato. Ispravan je? Sad je ispravan, dobio sam ga neispravnog, bila je slomljena osovina, u Rusiji to normlano nije moglo da se nađe, ja sam nabavio iz Nemačke i sredio ga'', kaže Slobodan Dedić iz Rume.