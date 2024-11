Pitanje koje se postavlja mnogim vernicima je – da li je to uopšte prihvatljivo? Naime, u nekim selima lozničkog kraja, sveštenici uspevaju da posete čak četiri ili više kuća za sat vremena, što znači da za jedan radni sat mogu da zarade oko 12.000 dinara, ili otprilike 100 evra. U gušće naseljenim selima, gde je broj domaćinstava veći, cifra može biti i još veća.

- Došao mi je sveštenik da sveti vodicu pred slavu, zbrzao sve za par minuta i za to tražio 3.000 dinara. Ostao sam u šoku kada sam čuo cifru, jer smo do skoro svećenje vodice plaćali 2.000 dinara. Šta oni misle da ljudi beru pare sa kruške, pa da mogu da tresnu toliko novca za par minuta. Dok se osvestiš, on je već izašao iz kuće i prešao kod komšije. U nekim selima sveštenici kad dođu da svete vodicu donesu crkveni kalendar i tamjan i daju domaćinu, a ovaj naš ne donese ništa. Domaćini koji dobro žive taj trošak mogu i da podnesu, ali šta da rade oni koji žive od minimalne penzije. Od čega oni da izdvoje 3.000 dinara. Što je mnogo, mnogo je - kaže meštanin jednog pocerskog sela.