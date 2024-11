- Žena mi je rekla da moja imejl adresa ne stoji na aplikaciji, da ne može da me pronađe i uputila me na njen profil gde joj se nalazi broj telefona, preko kog mogu da joj pišem. Prosledila mi je i link, rekla da se ulogujem preko istog, da je ona već uplatila novac i da ću dobiti etiketu od te aplikacije na mejl i time je izvršena prodaja. Na tom linku je bila opcija da izaberem svoju banku, što sam i uradila, ostavila sve podatke. Pomislim, ne bi me valjda neko prevario za 25 evra. U međuvremenu mi je stigla i poruka na telefon da nešto potvrdim, što sam i učinila. Sva sreća pa nisam imala toliko novca na računu koliko su oni hteli da skinu iz više puta, i na kraju sam ostala bez 350 evra. Ja sam i tad bila naivna, jer je pisalo da je to zamrznuto do određenog vremena, pa kad skupim taj novac, onda ću moći da ga vratim - objašnjava Lidija.