- Mene je aplikacija Temu uspela da prevari u roku od dva minuta. Stiglo mi je obaveštenje gde može da se ostvari novi dogovor, u kom daju neke pogodnosti. Pojavio se točak sreće i ja sam to zavrteo, i uspeo sam da ubodem džek-pot, što znači da ako kupim dve ili tri stvari u nekom određenom iznosu, ja ću dobiti 27.000 dinara da trošim kao kupon na njihovom sajtu. Bilo mi je sumnjivo, ali sam isprobao. Naravno da nisam poverovao da će da mi uplate na račun 27.000 dinara, ali da ću imati mogućnost da biram stvari u tom iznosu jesam. Ja sam to kupio, a meni su stigli kuponi za popuste, a nigde to nisu naglasili, nego samo da imam 27.000 dinara koje mogu da trošim u određenom vremenskom periodu. To su kuponi koji umanjuju iznose, recimo na svakih 1.000 dinara imate 500 dinara popust, otprilike je sve upola cene. Ne mogu da verujem kakva sam budala ispao - zaključuje Lazar.