Ekonomista Aleksandar Stevanović ističe da bi kad su jeftini proizvodi u pitanju uvek obratio pažnju na kvalitet.

- Ko očekuje da će mu kolica koja koštaju 800 dinara dugo trajati sam je kriv. Otkad je sveta i veka bilo je i nekvalitetnih proizvoda i to je u 99,9 odsto slučajeva tako. Neke stvari se ne mogu nabaviti jeftino. Ali Kinezi imaju veliku ekonomiju obima i tu dobijaju jeftinu robu i ne moraju ni ići sa velikim maržama. Imaju i te velike platforme na kojima to prodaju, što je drugačije nego kada se nešto kupuje na sitno i prodaje u više objekata što nosi veće troškove. Pametno su postavili stvari, dozvoljavaju narudžbine ispod 20 evra, nema carinskih dažbina, našli su način kako da zaobiđu neke stvari i to je to - objašnjava Stevanović.